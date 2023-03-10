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    • Magazin
    • 10.03.2023 12:39
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    • 10.03.2023 13:08
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    Alparslan Büyük Selçuklu'daki acı veda ciğerleri sızım sızım sızlatır! Kimse bu kadarını beklemiyordu

    Sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde acı bir vedaya tanık oldu. Milyonlarca izleyicinin pazartesi günleri heyecanla takip ettiği diziye bomba bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şok ederken Sultan Alparslan'ın yerine geçip geçmeyeceği ve dizinin nasıl devam edeceği akıllarda bir soru olarak yerini aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölümü bekliyor.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu’da bomba veda!

    Alparslan Büyük Selçuklu'daki acı veda ciğerleri sızım sızım sızlatır. Kimse bu kadarını beklemiyordu. TRT 1 ekranlarının fenomen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasını sürdürüyor. Diziye katılan yeni isimler heyecan yaratırken yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. Alparslan'ın amcası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye veda etti.

    BOMBA VEDA

    Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde acı bir vedaya tanık oldu. Diziye bomba bir isim veda etti.

    Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.

    Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı | VİDEO

        Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye veda etti.

        BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

        Barış Bağcı 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

        2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

            2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırılmıştır.

            Barış Bağcı, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandırmıştır.
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            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'daki acı veda ciğerleri sızım sızım sızlatır! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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