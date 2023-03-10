Alparslan Büyük Selçuklu'daki acı veda ciğerleri sızım sızım sızlatır. Kimse bu kadarını beklemiyordu. TRT 1 ekranlarının fenomen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasını sürdürüyor. Diziye katılan yeni isimler heyecan yaratırken yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. Alparslan'ın amcası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye veda etti.