Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi?

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 yılında Yalova'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir.

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

Magazin medyasında ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilen fotoğrafla gündeme gelen Çağla Ayça Altunkaya, 31 Aralık 2020 günü yayınlanan 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünün ardından çekilen fotoğraf karesinde yer aldı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla beraberliklerini ilan etti.