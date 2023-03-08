Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.03.2023 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 17:55
    ABONE OL

    Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi?

    Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan haber var. Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından 'Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMILE MI?

    53 yaşındaki Acun Ilıcalı beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Dört tane kızı olan ünlü televizyoncunun Ayça Çağla Altunkaya'dan da bir çok sahibi olacağı ortaya çıktı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

    AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?

    Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öğrenildi. Üstelik bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu iddia ediliyor.

    Bülent Cankurt'un haberine göre Ilıcalı'nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, "Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş." açıklamasını yaptı.

    ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI!

    Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.

    Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.

    Ilıcalı'nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile de Melisa isimli bir kızı bulunuyor.

        AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

        Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 yılında Yalova'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir.

        Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

        Magazin medyasında ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilen fotoğrafla gündeme gelen Çağla Ayça Altunkaya, 31 Aralık 2020 günü yayınlanan 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünün ardından çekilen fotoğraf karesinde yer aldı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla beraberliklerini ilan etti.

        ACUN ILICALI'NIN EVLİLİKLERİ

        Seda Başbuğ (1988-1993)

        Zeynep Yılmaz (2003-2016)

        Şeyma Subaşı (2017-2018)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Devreye Amerika girdi
        Haberler Magazin Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi?
            SON DAKİKA