Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evli mi?

53 yaşındaki Acun Ilıcalı beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Dört tane kızı olan ünlü televizyoncunun Ayça Çağla Altunkaya'dan da bir çok sahibi olacağı ortaya çıktı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?
Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öğrenildi. Üstelik bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu iddia ediliyor.
Bülent Cankurt'un haberine göre Ilıcalı'nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, "Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş." açıklamasını yaptı.
ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI!
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.
Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.
Ilıcalı'nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile de Melisa isimli bir kızı bulunuyor.