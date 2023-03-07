Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptırır. Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler. Kanal D ekranlarında 15 yıl önce izleyici karşısına çıkan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi bekliyor.
BİR DÖNEMİN EFSANESİ FİLM OLUYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.
KADROYU A'DAN Z'YE DEĞİŞTİRDİLER!
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filmi için geri sayım başladı.
TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak.