Yeni Aşk-ı Memnu projesi seyirciye damping yaptırır. Kadroyu A'dan Z'ye değiştirdiler. Kanal D ekranlarında 15 yıl önce izleyici karşısına çıkan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi bekliyor.

BİR DÖNEMİN EFSANESİ FİLM OLUYOR

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.