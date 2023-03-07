Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı: Kantarın topuzu iyice kaçtı! Meğer Ferit'in asıl amacı...

Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını dizisi geçen hafta yine izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlardaydı. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını son bölümün ardından 23. bölüm 2. fragmanında bomba gelişmeler yaşanacak. Öte yandan Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırtsa da yeni bölümde ortalık karışacak gibi duruyor. Yeni fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.