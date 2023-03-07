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    • Magazin
    • 07.03.2023 14:35
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    • 07.03.2023 14:49
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    Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı: Kantarın topuzu iyice kaçtı! Meğer Ferit'in asıl amacı...

    Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde geçen hafta heyecan dolu anlar yaşandı. 22. bölümde Ferit ile Seyran'ın arasının giderek düzeldiği görülürken Kazım'ın neşeli halleri de dikkat çekti. Ayrıca Ferit'in "Eşimle gurur duyuyorum" sözleri ters köşe yapan anlardan oldu. Ayrıca "Aynı yatakta yaşlanacağız" repliği de izleyiciyi duygularından anların başında yer aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla bu hafta cuma günü yayınlanacak bölüme odaklandı.

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

    Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını dizisi geçen hafta yine izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlardaydı. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını son bölümün ardından 23. bölüm 2. fragmanında bomba gelişmeler yaşanacak. Öte yandan Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırtsa da yeni bölümde ortalık karışacak gibi duruyor. Yeni fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

    KONTROLÜ ELİNDE BIRAKMIYOR

    Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur.

    YAKIN MARKAJ...

    Seyran, Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.
        Akşener’i masaya tehdit mi oturttu?
        Haberler Magazin Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı: Kantarın topuzu iyice kaçtı! Meğer Ferit'in asıl amacı...
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