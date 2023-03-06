Arka Sokaklar'ın yıldızına gelen yeni dizi teklifi olay çıkarır! Geri dön isteklerine kayıtsız kalamadı

Arka Sokaklar'ın yıldızına yeni dizi teklifi olay yaratır. Geri dön isteklerine kayıtsız kalamadı. Arka Sokaklar dizisine uzun yıllar boyunca Murat Komiser karakteriyle yer alan ünlü oyuncu Uğur Pektaş 2016 yılından bu yana herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almıyordu. Ünlü oyuncuya bomba bir teklif yapıldı. Gelen son bilgilere göre, Uğur Pektaş TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli diziyle ekranlara geri dönüyor.