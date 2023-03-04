Kalpten istenen ismi getirdiler! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye çağ atlattırır!

Salı günlerinin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Diziye katılan yeni isimler izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak yakın zamanda kadroya katılan ünlü oyuncu Engin Benli canlandırdığı Tatavlalı karakteriyle çok sevilirken Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan kattı. Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyici tarafından çok beğenildi.



YENİ TRANSFERLER GELİYOR

Salı günlerine damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı.