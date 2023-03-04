Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye çağ atlattırır! Kalpten istenen ismi getirdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transfer heyecana neden oluyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

YENİ TRANSFERLER GELİYOR

Salı günlerine damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı.