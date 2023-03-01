Yargı ve Teşkilat'ın nevrini döndürecek yeni dizi geliyor. Seyircinin gönlünü fethedecekler. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı atv'de yepyeni bir dizi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak Başım Belada dizisi oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. Başım Belada dizisi pazar akşamları Yargı ve Teşkilat dizileriyle reytinglerde rakip olacak.