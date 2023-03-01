Yargı ve Teşkilat'ın nevrini döndürecek yeni dizi geliyor. Seyircinin gönlünü fethedecekler. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı atv'de yepyeni bir dizi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak Başım Belada dizisi oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. Başım Belada dizisi pazar akşamları Yargı ve Teşkilat dizileriyle reytinglerde rakip olacak.
KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ
atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Keremcem, Merih Öztürk ve Kaan Taşaner gibi ünlü isimlerin yer aldığı Başım Belada dizisi ilk tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı.
BU HAFTA BAŞLIYOR
5 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Başım Belada dizisi aynı akşam yayınlanan Teşkilat ve Yargı dizilerine rakip olmaya geliyor. İzleyiciler şimdi heyecanla pazar günü yayınlanacak ilk bölüme kilitlendi.