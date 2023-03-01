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    • Magazin
    • 01.03.2023 14:40
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    • 01.03.2023 14:40
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    Gönül Dağı'ndaki acı veda tüm gemileri yaktırır! Tek kalemde defterini dürecekler!

    TRT 1 ekranlarının sevilen aile dizisi Gönül Dağı iç ısıtan hikayesiyle ekranlarda izleyicisini ağırlıyor. Milyonlarca izleyicisi olan dizi son olarak 86. bölümüyle ekranlardaydı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı. Kulislerde son günlerde kulaktan kulağa gezen gelişmelere göre, Asuman rolündeki Hazal Çağlar diziye veda edeceği iddia ediliyor.

    Gönül Dağı’ndaki bomba veda iddiası!

    Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitledi. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

    BOMBA İDDİA

    Son olarak 86. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitliyor.

    Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti.

    Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

        SON ANDA VAZGEÇTİ

        Yasemin'in (Merve Yıldız) gerçek yüzünü gördükten ve onun hakkında bilinmeyenleri öğrendikten sonra nikahtan vazgeçen Taner (Berk Atan), annesi Halime'ye (Şebnem Dilligil) ve ablası Zahide'ye (Ecem Özkaya), artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler.

        Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan (Cihat Süvarioğlu) kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel (Semih Ertürk), karısı Asuman (Hazal Çağlar) ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey (Ege Aydan) Ramazan'ı aramaya başlarlar.

        Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz.

        Sefer (Ferdi Sancar), son günlerde başını sürekli belaya sokan ve ergenlik sorunları yaşayan Erkan (Samet Arda Mercan) için bir sürpriz hazırlar.

        Yemek götürdüğü Divane'nin (Sait Seçkin) kimliğinden isminin Adem olduğunu öğrenen Selma öğretmen onun köyüne giderek sırlarını öğrenmeye çalışır.

        Düğün tarihini erkene alan Elif (Zümre Meğreli) ve Kenan (Serkan Kuru), gelen bir haberle şok olurlar. İkiliyi sarsan bu olayı dizinin yeni bölümünde öğreneceğiz.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı'ndaki acı veda tüm gemileri yaktırır! Tek kalemde defterini dürecekler!
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