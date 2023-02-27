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    • Magazin
    • 27.02.2023 11:37
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    • 27.02.2023 11:37
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    Kurtlar Vadisi'nde 21 yıl sonra çözülen Polat Alemdar bilmecesi! Meğer rolü ilk ona teklif etmişler

    En uzun soluklu dizilerden biri olan ve tam 13 yıl boyunca ekranlarda boy gösteren Kurtlar Vadisi'nin başrol gerçeği sonunda ortaya çıktı. Yapım şirketinin dizinin başrolü Necati Şaşmaz'dan önce Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun'a Polat Alemdar rolü için teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak ünlü oyuncu askerlik öncesi dönemde aldığı bu teklifi reddetti. Torun yıllar sonra bu teklifi reddettiğini için pişman olduğunu söyledi. Böylece yıllar sonra diziyle ilgili bomba bir gerçek ortaya çıkmış oldu.

    takvim.com.tr
    Meğer Polat Alemdar rolünü ilk ona teklif etmişler!

    Kurtlar Vadisi'nde 21 yıl sonra çözülen Polat Alemdar bilmecesi. Meğer rolü ilk ona teklif etmişler. Yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettiren ve en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde en çok hafızlara kazınan karakterlerden birisi de Polat Alemdar olmuştu. Ancak bu ünlü karakterin aslında Cenk Torun'a teklif edildiği ve oyuncunun teklifi reddettiği yıllar sonra ortaya çıktı. Torun, bu kararını "Hayatımın hatası, en büyük pişmanlığım" olarak nitelendirdi.

    POLAT ALEMDAR MEĞER OYMUŞ!

    Dizinin yapımcıları, Cenk Torun'u Polat Alemdar karakterine uygun görmüş olsalar da, sonradan bu ünlü rol Necati Şaşmaz'a verilmiştir. Şaşmaz da, Polat Alemdar karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer almıştır.

    21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Kurtlar Vadisi'nin başrol gerçeği, 21 yıl sonra gün yüzüne çıktı ve hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Ancak Cenk Torun'un hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendirdiği bu karar, onun hayat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kalmıştır.

        "TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

        Cenk Torun teklifin geldiği süreci "Askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim." sözleriyle anlattı.

        "EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

        Ünlü oyuncu sözlerine "En büyük pişmanlığım, hayatımın hatası diyebileceğim bir işti. Olsaydı ne güzel olurdu." şeklinde devam etti.

        "TUTMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

        Tosun son olarak "Mafya dizisi tutmaz diye düşündüm. O dönemde yakışıklı jön rolleri üzerime yapışmıştı. Benden mafya adamı nasıl olur diye endişelendim açıkçası." dedi.
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