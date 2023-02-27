Kurtlar Vadisi'nde 21 yıl sonra çözülen Polat Alemdar bilmecesi. Meğer rolü ilk ona teklif etmişler. Yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettiren ve en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde en çok hafızlara kazınan karakterlerden birisi de Polat Alemdar olmuştu. Ancak bu ünlü karakterin aslında Cenk Torun'a teklif edildiği ve oyuncunun teklifi reddettiği yıllar sonra ortaya çıktı. Torun, bu kararını "Hayatımın hatası, en büyük pişmanlığım" olarak nitelendirdi.
POLAT ALEMDAR MEĞER OYMUŞ!
Dizinin yapımcıları, Cenk Torun'u Polat Alemdar karakterine uygun görmüş olsalar da, sonradan bu ünlü rol Necati Şaşmaz'a verilmiştir. Şaşmaz da, Polat Alemdar karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer almıştır.
21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kurtlar Vadisi'nin başrol gerçeği, 21 yıl sonra gün yüzüne çıktı ve hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Ancak Cenk Torun'un hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendirdiği bu karar, onun hayat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kalmıştır.