Kurtlar Vadisi'nde 21 yıl sonra çözülen Polat Alemdar bilmecesi. Meğer rolü ilk ona teklif etmişler. Yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettiren ve en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde en çok hafızlara kazınan karakterlerden birisi de Polat Alemdar olmuştu. Ancak bu ünlü karakterin aslında Cenk Torun'a teklif edildiği ve oyuncunun teklifi reddettiği yıllar sonra ortaya çıktı. Torun, bu kararını "Hayatımın hatası, en büyük pişmanlığım" olarak nitelendirdi.