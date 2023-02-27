Arka Sokaklar'daki Haluk-Selami sahnesi 17 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer Çocuklar Duymasın'dan sonra ilk kez orada karşılaşmışlar. Selami karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın dizisindeki ayrılığının ardından Arka Sokaklar dizisine transfer olduğu bilinirken Karadağlı'nın da bir sahnede konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Karadağlı, Özgür Ozan'ı sette ziyaret ettiği sırada çekimlerin de devam etmesi üzerine 20 saniyelik bir sahnede rol aldı.