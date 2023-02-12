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    • Magazin
    • 12.02.2023 15:28
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    • 12.02.2023 15:28
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    Oyuncu Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti! Emel Atıcı kimdir, hangi dizilerde oyandı? Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan oyuncu Emel Atıcı'dan acı haber... Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremine Adana'da yakalanan Emel Atıcı, kızı Püryan Atıcı ile hayatını kaybetti. Peki, Emel Atıcı kimdir? Emel Atıcı hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı Hande Püryan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizinde büyük yıkımlara neden olan depremlerde yaşamını yitirdi.

    KIZI VE OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

    Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti. Dizinin yapım şirketi Tims&B, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA EMEL ATICI HANGİ ROLDEYDİ?

    Emel Atıcı dizide Şermin'in arkadaşı olarak rol almıştı.

        PÜRYAN ATICI'NIN OKULUNDAN TAZİYE MESAJI

        Beykoz Üniversitesi de mezunlarından Püryan Atıcı'nın vefatının ardından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Üniversitemizin 2014-2015 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunumuz Hande Püryan Atıcı ile annesi Emel Atıcı'yı depremde kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beykoz Üniversitesi ailesi olarak mezunumuz sevgili Püryan'a ve değerli annesine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

        ROL ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM GELDİ

        Oyuncu Sibel Taşçıoğlu da aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Emel Atıcı için "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı, Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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        Halk TV’ye depremzededen ayar!
        Haberler Magazin Oyuncu Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti! Emel Atıcı kimdir, hangi dizilerde oyandı? Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi?
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