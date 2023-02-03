Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine gelecek isim bile belli oldu iddiası! Sosyal medya sallandı!

Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter'in programdan ayrılacağı iddiası sosyal medyayı salladı.
KISMETSE OLUR ÖYKÜ SERTER AYRILDI MI, NEDEN?
Öykü Serter'in geçtiğimiz günlerde eski bir videosu ortaya çıktı. Serter, videoda "Ben hayatımda hiç izdivaç programı sunmadım. Bu bence önemli bir duruş. Elma ile armutu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum.
Niye durdum mesela? Cayır cayır insanlar evlilik ve izdivaç programları ile para kazanırken, ben niye evde oturdum?" ifadelerini kullanıyor.
Ünlü sunucunun bu iddialı açıklaması sonrası ''Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden?'' soruları gündeme geldi.
Ancak Öykü Serter'in programdan ayrılacağına dair şuan için bir açıklama bulunmuyor.