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    • Magazin
    • 03.02.2023 16:34
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    • 03.02.2023 16:34
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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine gelecek isim bile belli oldu iddiası! Sosyal medya sallandı!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunucusu Öykü Serter'in açıklamaları sonrası sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fenomen sunucunun programdan ayrılacağı konuşuldu. Peki neler oluyor? Öykü Serter ne dedi?Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine kim gelecek? İşte detaylar...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden?

    Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter'in programdan ayrılacağı iddiası sosyal medyayı salladı.

    KISMETSE OLUR ÖYKÜ SERTER AYRILDI MI, NEDEN?

    Öykü Serter'in geçtiğimiz günlerde eski bir videosu ortaya çıktı. Serter, videoda "Ben hayatımda hiç izdivaç programı sunmadım. Bu bence önemli bir duruş. Elma ile armutu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum.

    Niye durdum mesela? Cayır cayır insanlar evlilik ve izdivaç programları ile para kazanırken, ben niye evde oturdum?" ifadelerini kullanıyor.

    Ünlü sunucunun bu iddialı açıklaması sonrası ''Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden?'' soruları gündeme geldi.

    Ancak Öykü Serter'in programdan ayrılacağına dair şuan için bir açıklama bulunmuyor.

        YERİNE GELECEK İSİM BİLE BELLİ OLDU İDDİASI

        Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde Seda Akgül'e sunuculuk teklif gidip gitmediği merak edilirken Akgül daha önce sürekli kendisine yöneltilen "Neden yine siz sunmuyorsunuz?" ve "Geri dönecek misiniz?" sorularına şoke eden bir yanıt vermişti.

        Sunucu "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" demişti.
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        Haberler Magazin Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine gelecek isim bile belli oldu iddiası! Sosyal medya sallandı!
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