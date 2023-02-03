İZZET ARAL'A NE OLDU, SON DAKIKA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Serengil, Instagram hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dile kolay tam 25 yıl... Babamdan daha çok zaman geçirdiğim… Canım kadar sevdiğim… Menajerim diye bildiğiniz ama benim şu dünyada yokluğuna asla alışamayacağım hayat neşe kaynağım dün evinde baygın bulunmuş, beynine pıhtı atmış. Şu an makinaya bağlı bir şekilde yoğun bakımda. Bilinci kapalı, geri döner mi dönmez mi bilinmiyor... Dualarınızı istiyorum. Beni bırakıp çocuklarını bırakıp gitmesin…"