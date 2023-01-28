Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Aysu Keskin oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonla buluştu. Peki, Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? 2023 Survivor Aysu Keskin nereli, hangi mesleği yapıyor? İşte detaylar...
Profesyonel basketbol oyuncusu olan Aysu Keskin de Survivor 2023 kadrosuna dahil olan isimlerden oldu. Keskin'in yarışmaya katıldığını Acun Ilıcalı yaptığı paylaşım ile duyurdu.
AYSU KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Basketbol oyuncusu olan Aysu Keskin 15 Mayıs 1990'da Tekirdağ'da dünyaya geldi.
1.80 boyunda olan güzel basketbolcu kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı. Ardından sırasıyla Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'da oynadı.
Instagram paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çeken Aysu Keskin sosyal medyada @aysukeskin.23 hesabını kullanıyor.