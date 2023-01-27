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    • Magazin
    • 27.01.2023 07:31
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    • 27.01.2023 07:31
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    2023 Survivor yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında ve nereli, boyu kaç? Cansu Tuman kimdir?

    1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almıştır. Tam adı Cansu Büşra Tuman olan güzel oyuncu, 29 yaşındadır. Ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisin'de oyunculuk eğitimi alan Tuman, oyunculuğa ilk adımını 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilerde aldığı küçük rollerle attı. Peki, Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında ve nereli, boyu kaç? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Cansu Tuman kimdir?

    Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler açıklandı. Bunlar arasında Cansu Tuman isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında ve nereli, boyu kaç? İşte detaylar!

    CANSU TUMAN KİMDİR?

    1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almıştır. Tam adı Cansu Büşra Tuman olan güzel oyuncu, 29 yaşındadır.

    Ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisin'de oyunculuk eğitimi alan Tuman, oyunculuğa ilk adımını 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilerde aldığı küçük rollerle attı.

    Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Yemin, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

    CANSU TUMAN EVLİ Mİ, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

    Özel hayatı hakkında bilgi paylaşmayan Cansu Tuman, 1,68 metre boyunda, 52 kg ağırlığında ve Oğlak burcudur.

        ROL ALDIĞI FİLMLER

        Gerçek Olamaz - 2020

        ROL ALDIĞI DİZİLER

        Teşkilat - 2022

        Alparslan Büyük Selçuklu - 2022

        Yemin - 2020-2021

        Öğretmen - 2020

        Ufak Tefek Cinayetler - 2017

        Aşk Laftan Anlamaz - 2017

        Kiralık Aşk - 2015

        Arka Sokaklar - 2015
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        Haberler Magazin 2023 Survivor yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında ve nereli, boyu kaç? Cansu Tuman kimdir?
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