Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.01.2023 07:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2023 07:32
    ABONE OL

    Survivor Aleyna Elibol hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler açıklandı. Bunlar arasında Aleyna Elibol isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna Elibol hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler açıklandı. Bunlar arasında Aleyna Elibol isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna Elibol hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? İşte detaylar!

    SURVİVOR ALEYNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.

    Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Elibol, Dominik yolculuğu öncesinde sevenleriyle vedalaştı.

    İşte Elibol'un o paylaşımı;

    "En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."

        SURVİVOR 2023 İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

        Survivor 2023 ilk bölüm 15 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Her yıl gelenekselleşen Acun Ilıcalı'nın girişi ile başlayacak olan Survivor 2023'te 3 ayrı takım olarak mı yoksa iki ayrı takım olarak mı mücadele edileceği Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölüm sonrası belli olacak.

        SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER-FENOMENLER

        FENOMENLER

        Alper Rende

        Buse Plan

        Halil İbrahim Göker

        Elanur

        Chaby Han

        Kürşat Juan

        ÜNLÜLER

        Seçkin Piriler

        Wilson

        Zeynep Alkan

        Aysu Keskin

        Cansu Tuman

        Yusuf Güney

        Barış Telli

        Murat Eken
            Adaylık kulisinin perde arkası
            Haberler Magazin Survivor Aleyna Elibol hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli?
                SON DAKİKA