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    • Magazin
    • 23.01.2023 17:45
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    • 23.01.2023 17:49
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    FENOMEN KÖPEK HERA ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Fenomen köpek Hera kaç yaşındaydı? Ünlü isimler yorum yağdırdı!

    Hera köpekten kötü haber geldi. Sosyal medyada ‘Heranın Babası’ hesabıyla 2 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomen köpek Hera bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Peki FENOMEN KÖPEK HERA ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Fenomen köpek Hera kaç yaşında?

    FENOMEN KÖPEK HERA ÖLDÜ MÜ, neden öldü?

    Bir süredir kanser nedeniyle kemoterapi gören fenomen köpek Hera'dan gelen haber herkesi üzdü.

    FENOMEN KÖPEK HERA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Fenomen köpek Hera kanserden öldü. Ölüm haberini sahibi Halil Aşar, sosyal medyada 'Heranın Babası' adlı hesabından duyurdu.

    Hera'nın bir süredir kanser nedeniyle kemoterapi gördüğü biliniyordu. Hera köpeğin kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor.

    "ÜÇ AYLIK ÖMRÜ KALDI DEDİLER"

    Hera'nın sahibi sevgisini bu sözlerle aktarmıştı:

    ''Ben onu sahiplendiğimde bu kadarcıktı. Elime doğdu diyebilirim. Düştüm o kaldırdı, ağladım o güldürdü. Hep tasmasız dolaştırdım sıkılırsa üzülürse bunalırsa gitsin diye. Hiç gitmedi. Hep yanımdaydı. Parasız kaldım yanımdaydı, aç kaldım yanımdaydı. Hastalandım yanımdaydı. Aşık oldum yanımdaydı.

    Aldatıldım yanımdaydı. Yanlış yaptı kızdım yine yanımdaydı. Şimdi kanserle savaşıyor, 3 aylık ömrü kaldı dediler 9 aydır yine yanımda. O beni bu kadar bırakmamışken, beni bu kadar sevmiş ve sevdirmişken, ben onu hasta diye nasıl uyutayım? Ben onu nasıl bırakayım? Nasıl insanlarsınız siz? Nasıl bi yüreğiniz var? Onu sosyal medyadan tanıyıp sevdiniz diye kim oluyorsunuz da yaşamı hakkında söz sahibi olabiliyorsunuz? Sokaktaki bir köpekten farkı yoktu bu çocuğun ben sahiplenmeseydim. Benim sevgim ilgim onu tanıttı, sevdirdi size.''

        Hera, 3 Şubat 2013 doğumlu. Sahibi Halil Aşar verdiği röportajda, Hera'yı 18 Mart 2013'te sokaktan sahiplendiğini söylemişti. Sahibi Hera'daki tümörü fark edince veterinere göstermişti. Ve kanser olduğu anlaşılan Hera tedaviye başlamıştı. Heranın Babası sosyal hesabından oldukça popüler olan videolar, geniş bir kitleye ulaştı.

        HERA'YA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI!

        Sabah saatlerinde Heranın Babası hesabından duyurulan acı habere pek çok kullanıcı ve ünlüden mesajlar geldi. İşte o mesajlar...

        Yeşim Salkım

        Çok üzgünüm Allah sabır versin sana ve sevenlerine

        Pınar Dilşeker

        Çok üzgünüm Allah sabırlar versin size..

        Selen Yakıcı

        Ne desem boş biliyorum Allah sana sabırlar versin

        Niran Yalaz

        Herayı hiç unutmayacağim..

        Fulden Uras

        İçim yandı Rabbim sana büyük sabır versin kardeşim

        Semih Varol

        Abi başın sağolsun 😢 Herayı unutmayacağız

        Hilal Saral

        Ahhhhhhhhhhhh içim yandı ahhhh
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        Haberler Magazin FENOMEN KÖPEK HERA ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Fenomen köpek Hera kaç yaşındaydı? Ünlü isimler yorum yağdırdı!
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