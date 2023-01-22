Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler açıklandı. Bunlar arasında Aleyna Elibol isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna Elibol hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? İşte detaylar!
SURVİVOR ALEYNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1996 doğumludur ve İzmirlidir. Sosyal medya fenomenidir ve oyunculuk geçmişi varmış. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştır.
Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Elibol, Dominik yolculuğu öncesinde sevenleriyle vedalaştı.
İşte Elibol'un o paylaşımı;
"En büyük yolculuğumda başından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Çok inandığım, uğruna pes etmeyeceğim bir mücadele beni bekliyor. 2 senedir gösterdiğim azmimin ve emeklerimin karşılığını almaya, çocukluğumda hayalini kurduğum hikayemi yaşamaya geliyorum. Biliyorum ki benim hikayem mutlu sonla biticek. Desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarım. İyi ki..."