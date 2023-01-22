Kurtlar Vadisi Kaos FRAGMANI yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? KONUSU VE OYUNCULARI...

Türk dizilerinin en efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanıyor. Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala bir çok kişinin dilinden düşürmediği dizi flaş oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Peki Kurtlar Vadisi Kaos FRAGMANI yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, nerede yayınlanacak? KONUSU VE OYUNCULARI...
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?
Necati Şaşmaz geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı İbo Show'da yaptığı açıklamayla dizinin televizyonda değil, dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.
Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ise, yeni bölümlerinin Disney Plus'ta Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle yayınlanacağı belirtildi.
FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı.