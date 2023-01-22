Survivor 2023'te şok edecek ayrılıklar yaşandı. Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi! Peki, Berdan Mardini ve Seçki Piriler Survivor'dan elendi mi, NEDEN YOK? 22 Ocak Survivor'da Berdan Mardini, Seçkin Piriler diskalifiye mi oldu? İşte detaylar!
BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİ PİRİLER ARTIK SURVIVOR'DA YOK
Survivor eleme konseyinde yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ile ilgili bir gelişmeyi aktardı.
Berdan Mardini bir süredir yarışmada yoktu. Sağlık sorunu yaşadığı bilinen yarışmacı oyunlarda yarışamıyordu. Acun Ilıcalı Mardini ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söylediğini açıkladı.
Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan bir diğer yarışmacı ise Seçkin Piriler oldu. Suvivor Seçkin, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Seçkin Piriler yarışmada istediği başarıyı yakalayamadığını ve kendisini ekranda bu şekilde göstermek istemediğini söyleyerek yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kulanamadı ve kendisine de oy atılamadı.