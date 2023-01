Berdan Mardini ve Seçki Piriler Survivor'dan elendi mi, NEDEN YOK? 22 Ocak Survivor'da Berdan Mardini, Seçkin Piriler diskalifiye mi oldu?

Artık Survivor'da erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak. Erzak oyunu kaybedildiğinde bir adada baraka duracak diğerinde hiçbir şey olmayacak. Kaybeden takım oyun dönüşü hiçbir şey olmayan adaya gelecek. Her hafta bu durumunun devamlı olarak yaşanacağını söyleyen Ilıcalı, erzak oyununun artık çok kritik olacağını açıkladı.