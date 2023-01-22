Berdan Mardini ve Seçki Piriler Survivor'dan elendi mi, NEDEN YOK? 22 Ocak Survivor'da Berdan Mardini, Seçkin Piriler diskalifiye mi oldu?

Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan bir diğer yarışmacı ise Seçkin Piriler oldu. Suvivor Seçkin, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Seçkin Piriler yarışmada istediği başarıyı yakalayamadığını ve kendisini ekranda bu şekilde göstermek istemediğini söyleyerek yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kulanamadı ve kendisine de oy atılamadı.