Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler belli oldu. Bunlar arasında Asena Demirbağ isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Survivor Asena kimdir? 2023 Survivor Asena Demirbağ kaç yaşında, nereli? Asena Demirbağ boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...
SURVİVOR ASENA DEMİRBAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
24 yaşındadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezundur. Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve çevrimiçi koçluk yapmaktadır.
2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile evlenmiştir. 2021 yılında çift boşanmıştır. İkilinin Lidya isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.
SURVİVOR 2023 İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor 2023 ilk bölüm 15 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Her yıl gelenekselleşen Acun Ilıcalı'nın girişi ile başlayacak olan Survivor 2023'te 3 ayrı takım olarak mı yoksa iki ayrı takım olarak mı mücadele edileceği Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölüm sonrası belli olacak.