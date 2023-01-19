Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri? Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika sağlık durumu...

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere kanser olduğunu açıkladı. Eski milli sporcu Karadere'nin açıklaması sonrası 'Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri? Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? ' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte sağlık durumu ve diğer merak edilenler...
NAGİHAN KARADERE HASTA MI, NE KANSERİ?
Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıklarken, son durumuyla ilgili de sosyal medya hesabından bilgi verdi. Henüz ne kanseri olduğu bilinmeyen eski yarışmacı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrarar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minettarım, iyi ki varsınız. İyi ki!
Sağlığım için beni arayan soran mesajlar yağdıran herkese sonsuz teşekkürler. Ben çok iyiyim, sizlerimde sevgisi ile de çok daha hızlı iyileşeceğim.
Tedavim sürecimle ilgili olarak buradan sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim, sevgiyle kalın."
NAGİHAN KARADERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Nagihan Karadere (d. 27 Aralık 1984, Kadirli), Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur.2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.