Zeynep AlkanSurvivor'da yarışacak isimlerden birisi oldu. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2023 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu kapsamda Survivor hayranları Survivor'da yarışacak isimleri araştırmaya başladı. Peki, Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Zeynep Alkan'ın mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Hamdi Alkan'ın kızı...
SURVİVOR ZEYNEP KİMDİR?
Survivor Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan'ın kızıdır. 1998 yılında doğan Zeynep Alkan'ın annesi Canan Hoşgör'dür. Küçük yaştan itibaren oyunculuk ile uğraşan Alkan, uzun süre Amerika'da yaşadı.
Sosyal medyadan içerikler üreten Alkan 2 yıl konservatuarda viyola eğitimi aldı. Zeynep Alkan bir dönemin fenomen dizisi Arka Sıradakiler'de rol aldı.
Daha sonra ise Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde kamera karşısına geçti.
SURVİVOR 2023 İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor 2023 ilk bölüm 15 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Her yıl gelenekselleşen Acun Ilıcalı'nın girişi ile başlayacak olan Survivor 2023'te 3 ayrı takım olarak mı yoksa iki ayrı takım olarak mı mücadele edileceği Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölüm sonrası belli olacak.