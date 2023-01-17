Survivor 2023 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 17 Ocak 2023 Survivor'da ilk kim elendi? SMS oylama sıralaması! Adaya veda eden isim...

TV 8 ekranlarında Survivor 2023 büyük bir heyecanla takip ediliyor. Survivor'da elenen isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar...
SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
TV8 ile Survivor kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışması 17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Kritik eleme konseyi öncesinde mavi ve kırmızı takımlar zorlu çamur parkurunda ödül oyunu mücadelesi verdi.
Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynayarak takımlarına puan kazandırdığı ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.
Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda yarışmacıların hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığı oyun sonunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım ödülün sahibi oldu.