Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.01.2023 22:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2023 22:57
    ABONE OL

    Survivor 2023 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 17 Ocak 2023 Survivor'da ilk kim elendi? SMS oylama sıralaması! Adaya veda eden isim...

    TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam eleme yapıldı. Survivor 2023 son bölümde oynanan zorlu ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Kritik eleme konseyinde SMS oyu sıralamasına göre Survivor'dan elenme tehlikesi yaşayacak isimler belirlenmişti. Peki, 17 Ocak Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? Survivor 2023 kim elendi, kim gitti? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Survivor 2023 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    TV 8 ekranlarında Survivor 2023 büyük bir heyecanla takip ediliyor. Survivor'da elenen isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar...

    SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    TV8 ile Survivor kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

    Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışması 17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Kritik eleme konseyi öncesinde mavi ve kırmızı takımlar zorlu çamur parkurunda ödül oyunu mücadelesi verdi.

    Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynayarak takımlarına puan kazandırdığı ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

    Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda yarışmacıların hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığı oyun sonunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım ödülün sahibi oldu.

        SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 2023 son bölümde oynanan zorlu ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

        SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

        TV8'de yayınlanan zorlu ödül oyununda kazanan takımın alacağı ödül belli olduğunda detaylar burada olacak.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Kritik eleme konseyinde SMS oyu sıralamasına göre Survivor'dan elenme tehlikesi yaşayacak isimler şöyle;

        SEÇKİN

        BERDAN

        ÜMİT

        KÜRŞAT

        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan kritik eleme gecesinde eleme potasındaki Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi noter onaylı SMS oyu sıralamasında en az oyu alarak adaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda detaylar burada olacak.

        SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

        SEÇKİN PİRİLER

        WİLSON

        ZEYNEP ALKAN

        AYSU KESKİN

        CANSU TUMAN

        YUSUF GÜNEY

        BARIŞ TELLİ

        MURAT EKEN

        SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

        AZİZ

        GİZEM AVCI

        ALEYNA

        ASENA

        OSMAN CAN

        ÖZGÜR

        TUNGA
            150 milyarlık destek paketi Meclis’te
            Haberler Magazin Survivor 2023 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 17 Ocak 2023 Survivor'da ilk kim elendi? SMS oylama sıralaması! Adaya veda eden isim...
                SON DAKİKA