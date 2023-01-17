Survivor 2023 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 17 Ocak 2023 Survivor'da ilk kim elendi? SMS oylama sıralaması! Adaya veda eden isim...

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynayarak takımlarına puan kazandırdığı ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda yarışmacıların hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığı oyun sonunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım ödülün sahibi oldu.