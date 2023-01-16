SURVİVOR YARIŞMACISI ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur. Oğlak burcu olan Elanur Pat, ela gözlü ve Açık kahverengi saçları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisidir. Twitch yayınlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, son olarak "Bela" adlı şarkısıyla müzik dünyasına girmişti.