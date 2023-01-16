Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler açıklandı. Bunlar arasında Elanur Pat isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur Pat hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? İşte merak edilenler!
SURVİVOR ELANUR BOYU KAÇ, KAÇ YAŞINDA VE KİMDİR?
30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur.
İşte Elanur Pat'ın hayatı
SURVİVOR YARIŞMACISI ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur. Oğlak burcu olan Elanur Pat, ela gözlü ve Açık kahverengi saçları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisidir. Twitch yayınlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, son olarak "Bela" adlı şarkısıyla müzik dünyasına girmişti.