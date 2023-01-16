CANSU TUMAN KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almıştır. Tam adı Cansu Büşra Tuman olan güzel oyuncu, 29 yaşındadır.

Ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisin'de oyunculuk eğitimi alan Tuman, oyunculuğa ilk adımını 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilerde aldığı küçük rollerle attı.

Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Yemin, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.