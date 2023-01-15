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    • Magazin
    • 15.01.2023 16:49
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    • 15.01.2023 16:49
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    Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur Pat hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne?

    Survivor Elanur Pat hakkında araştırmalar hız kazandı. Elanur Pat yeni sezonda fenomenler takımında mücadele edecek. 3 farklı grubun yarışacağı Survivor 2023 heyecanı başlıyor. Peki, Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur Pat hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Survivor 2023'te mücadele edecek olan isimler açıklandı. Bunlar arasında Elanur Pat isimli yarışmacı merak edildi. Peki, Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur Pat hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne? İşte merak edilenler!

    SURVİVOR ELANUR BOYU KAÇ, KAÇ YAŞINDA VE KİMDİR?

    30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur.

    İşte Elanur Pat'ın hayatı

    SURVİVOR YARIŞMACISI ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur. Oğlak burcu olan Elanur Pat, ela gözlü ve Açık kahverengi saçları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

    Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisidir. Twitch yayınlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, son olarak "Bela" adlı şarkısıyla müzik dünyasına girmişti.

        Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Elanur Pat, 19 Kasım 2018 tarihinde yayıncılık yapmaya başlamıştır.

        Elanur Pat, arkadaşlarıyla sürekli internette oyun oynayan birisi olduğunu ve arkadaşlarının desteği ve yönlendirmesi ile yayıncılık yapmaya başladığını belirtmiştir.

        Elanur son dönemde ise yaptığı rap şarkıları ile gündemdeki yerini koruyor. Ünlü ismin pek çok şarkısı milyonları geçmiş durumda.
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        Haberler Magazin Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elanur Pat hangi mesleği yapıyor, İnstagram hesabı ne?
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