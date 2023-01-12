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    • Magazin
    • 12.01.2023 13:31
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    • 12.01.2023 13:35
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    Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu, neden? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir çıkacak mı, ne oldu? 17. bölümde...

    Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden Yalı Çapkını Cuma akşamları yayınlanıyor. Dizinin başrolü Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyayı salladı. Peki Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan çıkacak mı, ne oldu?

    Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını’ndan ayrılıyor mu, neden?

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi Yalı Çapkını her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi hakkında gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 'Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu, neden?' sorusu gündeme geldi.

    MERT RAMAZAN DEMIR YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILIYOR MU, NEDEN?

    Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Ferit karakterinin dizide 4 kadınla birden aşk yaşamasından ve karakterin davranışlarından rahatsız olduğu iddia edildi.

    Senaristlerle gerginlik yaşadığı konuşulan Demir'in dizideki rolünün sallantıya girdiği öne sürülüyor. Ancak diziden çıkacağı iddiası hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Öte yandan dizinin 17. bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde Star'da yayınlanacak.

    MERT RAMAZAN DEMIR KİMDİR?

    1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı.

    Uzun yıllar kameraman olarak birçok yapımda görev alan Mert Ramazan Demir, 2008 yılından itibaren çok sayıda film ve dizide rol aldı.

    Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

        2020 yılında yayınlanan "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer alan Ramazan Demir; Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kuruluş Osman dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

        ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

        Yalı Çapkını (Ferit, TV Dizisi 2022)

        Kuruluş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)

        Ufo (Sinema Filmi 2021)

        Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)

        Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)

        I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)

        Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)

        İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)

        Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

        Aşkopat (Sinema Filmi 2015)

        Arka Sokaklar (Ateş, TV Dizisi 2008)
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        Haberler Magazin Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu, neden? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir çıkacak mı, ne oldu? 17. bölümde...
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