1.89 boyunda olan Furkan'ın babası ise İstanbul Kapalıçarşı'nın büyük kuyumcularından biri.

Furkan Can Ağca Karslıdır, 21 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Ağca modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtti.

26. bölümün yayınlanmasıyla beraber Ağca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak hakkının yenildiğini iddia etti.

Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Tüm kirli çamaşırları ifşaladı! Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında?