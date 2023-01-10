MasterChef Türkiye şampiyonu bu akşamki bölümde belli olacak. İki etaptan oluşan final bölümünde Kıvanç mı Metin mi birinci olacak merak ediliyor. Masterchef'te geçtiğimiz sene birinci olan isme araba verilmişti. Bu yıl da şampiyon olacak yarışmacıya yine araba verilmesi bekleniyor. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? 10 Ocak MasterChef birincisi açıklandı mı?