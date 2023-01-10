MasterChef Türkiye şampiyonu bu akşamki bölümde belli olacak. İki etaptan oluşan final bölümünde Kıvanç mı Metin mi birinci olacak merak ediliyor. Masterchef'te geçtiğimiz sene birinci olan isme araba verilmişti. Bu yıl da şampiyon olacak yarışmacıya yine araba verilmesi bekleniyor. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? 10 Ocak MasterChef birincisi açıklandı mı?
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Masterchef Türkiye final bölümü 10 Ocak 2023 saat 20:00'da yayınlanacak. Bu akşam iki etaptan oluşan finalin birinci ayağında yarışmacılar Türk mutfağını yorumlarken; ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemek yapacaklar.
Şampiyon belli olur olmaz haberimizde kazanan yarışmacıya yer verilecektir.
MASTERCHEF 2022-2023 BÜYÜK ÖDÜL NE?
Masterchef'te geçtiğimiz sene birinci olan isme araba verilmişti. Bu senenin ödülü henüz kesin olarak açıklanmadı. Masterchef şampiyonuna yine araba verilmesi bekleniyor.
MASTERCHEF ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?
Kıvanç ve Metin finale geçmeye hak kazanırken Ayaz, yarışmadan ayrılan isim oldu.