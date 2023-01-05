Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif İnstagram adresi, hayatı...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde elenen Merve'nin yerine Elif geldi. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü Elif İnstagram adresi, hayatı...
KISMETSE OLUR ELİF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni bölümünde Elif yeni gelin adayı olarak programa dahil oldu.
Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Elif güzelliğiyle herkesi büyüledi. Instagram üzerinden araştırılmaya başlanan Elif'in mmyyelifnur kullanıcı adıyla 4 bin 700 takipçisi bulunuyor.
19 yaşında olan Elif'in memleketi Antalya. İstanbul'da yaşamaktadır. İletişim bölümü okuyan Elif, ''Gözler önünde ilişki yaşamak için geldim.'' dedim. Yaşına göre olgun olduğunu söyleyen Elif, ''Anne olmayı erken istemem.'' dedi.
KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde haftanın popüler damat ve gelin adayları seçilen Erhan ve Yeliz toplamda aynı puanları aldı.
Eşit puan almaları durumunda ödülü paylaşan Erhan ve Yeliz maalesef gelin ve damat evini koruyamadı. Bu durumda potadaki iki yarışmacı da Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne veda etti.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30'da başlamaktadır.