Kısmetse Olur Aşkın Gücü Eslem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eslem Sena Nur eski sevgilisi kim?

Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı programın izleyicileri gelin adayı Eslem Sena Nur hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bir önceki gün Tuğçe elenmişti. Bugün ise yerine Eslem geldi. İşte Eslem Sena Nur hakkında merak edilenler...