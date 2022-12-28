Kısmetse Olur Aşkın Gücü Eslem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eslem Sena Nur eski sevgilisi kim?

Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı programın izleyicileri gelin adayı Eslem Sena Nur hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bir önceki gün Tuğçe elenmişti. Bugün ise yerine Eslem geldi. İşte Eslem Sena Nur hakkında merak edilenler...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ ESLEM KİMDİR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden Tuğçe'nin elenmesiyle gelin adayı olarak dahil olan yeni isim Eslem Sena Nur oldu.
21 yaşındaki gelin adayı, kısa sürede erkek evlerinin ilgisini üzerine çekti.
Ayrıca sesinin güzel olduğunu da belirten Eslem, sempatikliği ile çizgi film karakterine benzetildi.
Instagram'da "esleemsena" kullanıcı adındaki Eslem'in 3.400 takipçisi bulunuyor.