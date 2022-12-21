Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakim karşısına çıkıyor! İmam Hatiplilere karşı çirkin sözleri tepki çekmişti

Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.
GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI | VİDEO İZLE
Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
DAVADA SON DURUM
Geçen Ekim ayında İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Gülşen'in avukatı Emek Emre de müvekkili hakkında beraat talep etmişti.
DAVA BUGÜN DEVAM EDECEK
Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma, bugün devam edecek.
NE OLMUŞTU?
Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıkmıştı. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı.
Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.