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    • Magazin
    • 21.12.2022 10:49
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    • 21.12.2022 10:49
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    Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakim karşısına çıkıyor! İmam Hatiplilere karşı çirkin sözleri tepki çekmişti

    Son dakika haberi! Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti. Haddini aşan sözleriyle ilgili davada Çolakoğlu'nun yargılanmasına bugün devam edilecek.

    takvim.com.tr
    Şarkıcı Gülşen hakim karşısına çıkıyor!

    Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.

    GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI | VİDEO İZLE

    Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

    DAVADA SON DURUM
    Geçen Ekim ayında İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Gülşen'in avukatı Emek Emre de müvekkili hakkında beraat talep etmişti.

    DAVA BUGÜN DEVAM EDECEK
    Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma, bugün devam edecek.

    NE OLMUŞTU?
    Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıkmıştı. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı.

    Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ZORAKİ ÖZÜR
        Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

        Gülşen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..."



        AYLAR SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ TEPK ÇEKTİ
        Hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırılan Gülşen, bu süreçte 50 konserini iptal etmişti. Davası devam eden Gülşen, aylar sonra 20 Aralık gecesi sahne aldı. Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı.

        Kısa sürede sosyal medyada hızla dolaşan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bıraktığı yerden devam etmiş değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak" ifadelerini kullandı.

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