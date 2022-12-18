Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman? 18 Aralık 2022 kim elendi, kim gitti? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 7. bölüm CANLI İZLE

Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman, saat kaçta sorusu programın izleyicileri tarafından gündeme geldi. Youtube'de yayınlanmaya başlanan evlilik programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman? 18 Aralık 2022 kim elendi, kim gitti? İşte yanıtlar...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni bölümleri saat 18:30'da yayınlanıyor. 18 Aralık 2022 bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI
Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga
Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur