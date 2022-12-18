Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ü pes ettiren 200 bin TL'lik 'TDK' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 1000. bölümünde yıldızlar geçidine sahne oldu. Yalnız Kurt dizisinden Jessica May, Hasan Denizyaran, Aldatmak'ın oyuncuları arasında yer alan Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör ve Kardeşlerim dizisinin sevilen çifti Su Burcu Yazgı Coşkun - Onur Seyit Yaran ikilisi yarışmada sorulan soruları cevapladı. Milyoner'in son bölümünde Yusuf Çim - Feyza Sevil Güngör ikilisine 200 bin TL değerinde "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir?" sorusu soruldu. Başarılı oyuncular çekilerek 100 bin TL aldı. Peki, sorunun doğru cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...