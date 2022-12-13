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    • Magazin
    • 13.12.2022 14:42
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    • 13.12.2022 14:44
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    Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir?

    ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. Kanser hastası yengesinin parasını çalan Ömer, Ezel dizisindeki gibi 'Ezel Bayraktar' olarak geri döndü. Peki, Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Müge Anlı Ezel Ömer Bayraktar olayı nedir?

    Müge Anlı'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Ağabeyini ve yengesini dolandıran Ömer Can Aslanhan, adını Ezel Bayraktar diye değiştirerek stüdyoya geldi. Peki, Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir?

    Müge Anlı'da 'Ezel' dizisi gerçek oldu!

    MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR OLAYI NE?

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, her gün yeni bir olay damga vuruyor. Programda işlenen Ömer Can Aslanhan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı.

    Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ismini değiştirdi.

        İSMİNİ EZEL BAYRAKTAR OLARAK DEĞİŞTİRDİ

        Ömer Can Aslanhan'ın, 17 Ekim 2022 tarihinde mahkeme kararı ile ismini Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı. Ömer Can, yeni ismi ile stüdyoya geldi

        Dizide İmirzalıoğlu'nun Ezel olmadan önceki isminin de Ömer olması dikkat çekti.

        Ezel Bayraktar Kimdir?

        Ezel Bayraktar, aksiyon ve dram türündeki Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği kurgusal bir karakterdir. Asıl adı Ömer Uçar olan karakterdir tamirhanede çırak olarak çalışır.

        Ömer, soygun ve cinayetten suçlanarak cezaevine gönderilir.
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        Haberler Magazin Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir?
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