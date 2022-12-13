Müge Anlı'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Ağabeyini ve yengesini dolandıran Ömer Can Aslanhan, adını Ezel Bayraktar diye değiştirerek stüdyoya geldi. Peki, Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı Ezel (Ömer) Bayraktar olayı nedir?
MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR OLAYI NE?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, her gün yeni bir olay damga vuruyor. Programda işlenen Ömer Can Aslanhan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ismini değiştirdi.