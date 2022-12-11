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    • Magazin
    • 11.12.2022 21:30
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    • 11.12.2022 21:33
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    Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?

    Dede Korkut hikayeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru ekrana geldi. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunun üstüne Dede Korkut hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?

    Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Batu Alıcı isimli yarışmacı 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. Peki, Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU

    Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

    A: Bala Hatun

    B: Banu Çiçek

    C: Bamsı Beyrek

    D: Bayındır Han

    Doğru Cevap: Bala Hatun

    DEDE KORKUT HİKAYELERİ KARAKTERLERİ

    Bamsı Beyrek

    Banu Çiçek

    Basat
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        Haberler Magazin Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?
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