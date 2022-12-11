Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Batu Alıcı isimli yarışmacı 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. Peki, Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?