SON DAKİKA: Özge Ulusoy'’dan kahreden haber! Ünlü modelin en acı günü! Babası trafik kazasında vefat etti

Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.