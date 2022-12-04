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    • Magazin
    • 05.12.2022 00:55
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    • 05.12.2022 01:13
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    SON DAKİKA: Özge Ulusoy'’dan kahreden haber! Ünlü modelin en acı günü! Babası trafik kazasında vefat etti

    2,5 yıldır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı alan ünlü model Özge Ulusoy’dan acı haber geldi. Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

    takvim.com.tr
    DHA
    Özge Ulusoy’’dan kahreden haber!

    Ünlü oyuncu ve model Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı aldığı yönündeki haberlerl gündem olmuştu. Ünlü model şimdi ise kahreden bir haberle gündeme geldi.

    Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

        Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Özge Ulusoy'’dan kahreden haber! Ünlü modelin en acı günü! Babası trafik kazasında vefat etti
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