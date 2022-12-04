SON DAKİKA: Özge Ulusoy'’dan kahreden haber! Ünlü modelin en acı günü! Babası trafik kazasında vefat etti

Ünlü oyuncu ve model Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı aldığı yönündeki haberlerl gündem olmuştu. Ünlü model şimdi ise kahreden bir haberle gündeme geldi.
Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.