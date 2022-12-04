Pantene Altın Kelebek ödülleri ne zaman, saat kaçta? 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022! Altın Kelebek CANLI İZLE KANAL D- YOUTUBE

48. Altın Kelebek Ödülleri bu akşamki törenle sahiplerini bulacak. Oylamalar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Peki Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022 belli oldu mu? 48. Altın Kelebek ödülleri kim kazandı? Altın Kelebek gerçek altın mı, FİYATI?