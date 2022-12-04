Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022! 48. Altın Kelebek ödül töreni CANLI İZLE! Altın kelebek gerçek altın mı, fiyatı ne kadar?

48. Altın Kelebek Ödülleri bu akşamki törenle sahiplerini bulacak. Oylamalar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Peki Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022 belli oldu mu? 48. Altın Kelebek ödülleri kim kazandı? Altın Kelebek gerçek altın mı, FİYATI?
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLÜLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2022 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.00'da Kanal D ve Teve2'de yayınlanacak.
2022 ANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLÜLERİ KAZANANLAR LİSTESİ
48.'si düzenlenen Panten Altın Kelebek Ödüllerinin hak sahipleri belli oldu. Birçok farklı kategoride ödül alan isim belli oldu. Altın kelebek ödülünün altından yapılmadığı biliniyor. İşte ödül alan isimler;
48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ
48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - ÖZGÜ KAYA
48.PANTENE Altın Kelebek ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - SU BURCU YAZGI COŞKUN
48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - YILDIZI PARLAYANLAR - TARO EMİR TEKİN
EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D) Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU (YARGI / KANAL D
ALTIN KELEBEK GERÇEK ALTIN MI, FİYATI NE KADAR?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde dağıtılan ''altın kelebek'' in fiyatı sorgulanıyor. Fiyatı hakkında bir bilgi bulunmazken, ödüllerin gerçek altından yapılmadığı biliniyor.
2021 ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?
Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen