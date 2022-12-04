Soru: Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A) 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B) 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara

D) 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Cevap: 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (C şıkkı)

ATATÜRK HAKKINDA

Genelkurmay Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün boyunun kısa olduğu yönündeki iddialara özlük belgeleri yayınlayarak yanıt verdi. Belgelere göre Atatürk'ün boyu bilinenin aksine 1.68 değil, 1.74.

Genelkurmay Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk için özel bir internet sitesi hazırladı.

"Atatürk Köşesi" isimli sitenin kurulması talimatını bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in verdiği öğrenildi.

Fotoğraf ve sözlerinin de bulunduğu sitede ''Atatürk'ün Hayatı, Belgelerle Atatürk, Atatürk Kronolojisi, Atatürk'ün Yazdığı Eserler, Atatürk İnkılapları, Atatürk Albümü, Atatürk'ün Yurt Gezileri, Seçilmiş Mülakatlar, Seçilmiş Makaleler ve Atatürk Kaynakçası başlıkları yer alıyor.

Tanıklarının gözüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün de anlatıldığı sitede, Atatürk'ten anektodların yanı sıra milli mücadele komutanlarına ait bilgiler de bulunuyor.

Atatürk'ün özel eşyaları ve vasiyeti sitede yer alan diğer başlıklardan.

BOYU, KİLOSU VE AYAKKABI NUMARASI

Bu arada, sitede Mustafa Kemal'in özlük bilgilerine de yer verildi.

Personel Başkanlığı'nın 21 Kasım 1925 tarihli belgesine dayandırılarak verilen bilgiyle Atatürk'ün boyuyla ilgili tartışmalara son nokta konuldu.

Buna göre; Atatürk'ün boyu iddiaların aksine 1.68 değil, 1.74'tü. Kilosu ise 74-76 arasındaydı. Belgelere göre Atatürk, 42 numaralı ayakkabı giyiyordu.

Genelkurmay'ın hazırladığı özel sitede, "Müşarünileyh (Adı geçen) Hazretleri" başlığıyla Atatürk'ün rütbeleri ve nişanları da yıl yıl verildi.