Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş neden yok, programa dönecek mi? Diskalifiye mi oldu?

Doya Doya Moda yarışmasının sevilen simi Hülya'nın bugün yarışmada yer almayışı 'Doya Doya Moda Hülya neden yok?' 'Hülya Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı, elendi mi? Gelmeyecek mi?' sorularına sebep oldu. İşte konu hakkında detaylar...
Doya Doya Moda yarışmasının iddialı isimlerinden Hülya Yenidoğmuş, yarışmadaki mücadelesine ara verdi. Yenidoğmuş, 17 Kasım Perşembe günü aldığı haber nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı.
Hülya Yenidoğmuş'un durumu ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve diğer jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.