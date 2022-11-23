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    • Magazin
    • 23.11.2022 15:34
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    • 23.11.2022 15:34
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    Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş neden yok, programa dönecek mi? Diskalifiye mi oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Hülya Yenidoğmuş, bir süredir programda yoktu. Konuyla alakalı yarışmacıdan açıklama geldi. Peki, Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş neden yok, programa dönecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda HÜLYA elendi mi?

    Doya Doya Moda yarışmasının sevilen simi Hülya'nın bugün yarışmada yer almayışı 'Doya Doya Moda Hülya neden yok?' 'Hülya Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı, elendi mi? Gelmeyecek mi?' sorularına sebep oldu. İşte konu hakkında detaylar...

    Doya Doya Moda yarışmasının iddialı isimlerinden Hülya Yenidoğmuş, yarışmadaki mücadelesine ara verdi. Yenidoğmuş, 17 Kasım Perşembe günü aldığı haber nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı.

    Hülya Yenidoğmuş'un durumu ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve diğer jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.



        PROGRAMA NE ZAMAN DÖNECEK?

        Programa dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Hülya Gündoğmuş, programa dönüş sorularına "Bekleyin görün, neler olacak? Ne sürprizler yaşanacak, bekleyin görün." yanıtını verdi.

        KARDEŞİNİN DURUMU

        Trafik kazası geçiren erken kardeşinin durumu hakkında da bilgi veren Gündoğmuş, "Allah'a şükür kalıcı hiçbir sorunu yok. Kaburgaları sıkıntılı, Bol bol dinlenmesi lazım. Daha da iyi olacak, her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. " açıklamasında bulundu.
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