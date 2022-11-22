YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit: 'Baba oluyorum' Star Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı YAYINLANDI! Suna 'Korhan' oluyor

KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

9. bölümde Kazım Ağa kanlar içinde kalmıştı. 10. bölümde durumu belli olacak. Fragmanda Seyran, ''Yaptık becerdik kendimiz için birbirimiz için bir şey yaptık abla'' diyor. Buna göre Kazım Ağa sağ kalmış olabilir.