YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit: 'Baba oluyorum' Star Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı YAYINLANDI! Suna 'Korhan' oluyor

Sevilen dizi Yalı Çapkını'nda 10. bölüm fragmanı geldi. Günlerdir merak edilen fragman nihayet yayınlandı. İşte Yalı Çapkını 10. bölümden ipuçları...
YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Yalı Çapkını dizisi 10. bölümüyle bu hafta Cuma günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen fragman yayınlandı.
KORHAN AİLESİNE TORUN GELİYOR
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanında Ferit 'Baba oluyorum' diyerek seviniyor.
SUNA'NIN KADERİ DEĞİŞİYOR!
Babası Kazım Ağa'yı hastanelik eden Suna Korhan ailesinin himayesine giriyor.
Halis Ağa Suna için 'Madem kızın başına gelenlerde mesuliyetimiz var. Bahtına elimiz değsin isterim'' diyor.