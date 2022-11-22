Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.11.2022 23:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2022 23:42
    ABONE OL

    YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit: 'Baba oluyorum' Star Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı YAYINLANDI! Suna 'Korhan' oluyor

    Yalı Çapkını'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin yeni bölümü 25 Kasım Cuma günü ekrana gelecek. 10. bölüm fragmanına 'Baba oluyorum' sözleri damga vurdu. Ferit ile Seyran hesaplaşıyor. Öte yandan Halis Ağa Suna'yı himayesi altına alacağı sözünü veriyor. İşte yeni bölümde olacaklar...

    YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Sevilen dizi Yalı Çapkını'nda 10. bölüm fragmanı geldi. Günlerdir merak edilen fragman nihayet yayınlandı. İşte Yalı Çapkını 10. bölümden ipuçları...

    YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

    Yalı Çapkını dizisi 10. bölümüyle bu hafta Cuma günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen fragman yayınlandı.

    KORHAN AİLESİNE TORUN GELİYOR

    Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanında Ferit 'Baba oluyorum' diyerek seviniyor.

    SUNA'NIN KADERİ DEĞİŞİYOR!

    Babası Kazım Ağa'yı hastanelik eden Suna Korhan ailesinin himayesine giriyor.

    Halis Ağa Suna için 'Madem kızın başına gelenlerde mesuliyetimiz var. Bahtına elimiz değsin isterim'' diyor.

        KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

        9. bölümde Kazım Ağa kanlar içinde kalmıştı. 10. bölümde durumu belli olacak. Fragmanda Seyran, ''Yaptık becerdik kendimiz için birbirimiz için bir şey yaptık abla'' diyor. Buna göre Kazım Ağa sağ kalmış olabilir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji gün verdi: Tüm yurdu etkisi altına alacak
        Haberler Magazin YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit: 'Baba oluyorum' Star Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı YAYINLANDI! Suna 'Korhan' oluyor
            SON DAKİKA