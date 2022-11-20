Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? "Kendimi anne olarak görmek istiyorum"

Aslı Enver hamile mi sorusu magazin gündeminin en çok araştırılan konusu haline geldi. : Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol alan Aslı Enver son olarak yeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak hamile olduğunu öğrendikten sonra projeden çekildiği iddia edildi. İşte detaylar...
ASLI ENVER HAMİLE Mİ?
6 aylık sevgilisi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi. Ayrıca ünlü oyuncu yine iddiaya göre hamile olduğu için rol alacağı yeni dizisinden de ayrıldı.
TEKLİFE SICAK BAKMADI!
Aslı Enver'e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı magazin kulislerinde yer aldı.