Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Berkin Gökbulak dul mu, çocuğu var mı? Aslı Enver kiminle evlendi?

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, evde aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?
Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Aslı Enver, Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.
Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yapan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.