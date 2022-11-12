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    • Magazin
    • 12.11.2022 20:46
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    • 12.11.2022 20:46
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    Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Berkin Gökbulak dul mu, çocuğu var mı?

    Ünlü oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlendi. Evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver'in eşi merak konusu oldu.Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak dünyaevine girdi. Çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına otururken "Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi. Peki, Aslı Enver'in eşi kimdir? Aslı Enver kiminle evlendi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Aslı Enver kiminle evlendi?

    Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, evde aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

    ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?

    Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Aslı Enver, Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.

    Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yapan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

        BERKİN GÖKBULAK KİMDİR, MESLEĞİ NE?

        İş dünyasının tanıdık simalarından Berkin Gökbudak, 1983 yılında dünyaya geldi, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Gökbudak, bir ilaç İş Birim Liderliğini yapıyor. Ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev alan Gökbudak, bir ilaç grubunun iş birim liderliğini üsteleniyor. Berkin Gökbudak 12 Kasım 2022 yılında bir süredir birlikte olduğu Aslı Enver ile nikah masasına oturdu.

        ASLI ENVER'İN EŞİ BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

        Berkin Gökbudak, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.
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        Haberler Magazin Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Berkin Gökbulak dul mu, çocuğu var mı?
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