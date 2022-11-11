ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim oldu?

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finalina gelindi. Her Cuma günü bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki bu haftanın şampiyonu belli oldu mu? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bugünkü final bölümü 16.00'da başlayacak. Bölüm sonunda ise haftanın birincisi açıklanacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Eda Hanım
2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım
3. gün yarışmacısı : Gencer Bey
4. gün yarışmacısı : Mine Hanım
5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım