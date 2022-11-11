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    • 11.11.2022 17:09
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    • 11.11.2022 17:09
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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün bir isim 50 bin TL'yi kazanacak. Bu hafta 1. gün Eda Hanım, 2. gün Gülşen Hanım, 3. gün Gencer Hanım, 4. gün Mine Hanım yarışmıştı. Haftanın son gününde ise İsminar Hanım yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    takvim.com.tr
    11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

    Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finalina gelindi. Her Cuma günü bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki bu haftanın şampiyonu belli oldu mu? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bugünkü final bölümü 16.00'da başlayacak. Bölüm sonunda ise haftanın birincisi açıklanacak.

    Bu haftanın yarışmacıları:

    1. gün yarışmacısı : Eda Hanım
    2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım
    3. gün yarışmacısı : Gencer Bey
    4. gün yarışmacısı : Mine Hanım
    5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?
        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

        Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Magazin ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim oldu?
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