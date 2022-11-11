Yalı Çapkını'nın Abidin'inin yalbırdak canlı yayına katıldı nerede o ağır abi! Ersin Arıcı milyonların gözü önün ağda yaptırdı... Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sezona hızlı girdi, bu hızla ivmesini de yükseltti. Dizi kısa sürede hem reytinglerde hem de sosyal medyada en teperler yer alırken oyuncuları da bir anda popüler oldu. Onlardan biri de Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı. Arıcı hakkında araştırma yapanlarsa yıllar önce katıldığı programdaki görüntülerine inanamadı.