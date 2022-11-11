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    • Magazin
    • 11.11.2022 15:33
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    • 11.11.2022 15:33
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    Yalı Çapkını'nın Abidin'inin yalbırdak canlı yayına katıldı nerede o ağır abi! Ersin Arıcı milyonların gözü önün ağda yaptırdı

    Oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını, sezona bomba gibi düştü. Youtube inanılmaz izlenme rakamlarına erişen Yalı Çapkını sosyal medyada da adından söz ettirirken, oyuncuları da harıl harıl araştırılıyor. Onlardan biri de dizide ağır abi Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı. Arıcı hakkında kimdir, nereli gibi araştırma yapanlarsa bu görüntüleri görünce gözlerine inanamadı.

    Yalı Çapkını’nın Abidin’inin canlı yayın görüntüleri skandal

    Yalı Çapkını'nın Abidin'inin yalbırdak canlı yayına katıldı nerede o ağır abi! Ersin Arıcı milyonların gözü önün ağda yaptırdı... Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sezona hızlı girdi, bu hızla ivmesini de yükseltti. Dizi kısa sürede hem reytinglerde hem de sosyal medyada en teperler yer alırken oyuncuları da bir anda popüler oldu. Onlardan biri de Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı. Arıcı hakkında araştırma yapanlarsa yıllar önce katıldığı programdaki görüntülerine inanamadı.

    Yalı Çapkını dizisiyle herkesin merak ettiği Ersin Arıcı bugünlerde çokça araştırılıyor. Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

    İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne gitti.

        Amatör olarak ilgilendiği oyunculuğu eğitim alarak profesyonelleştiren oyuncu Deniz Erdem Eric Morris Metod Oyunculuk Eğitimi aldı. Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monoloğu Workshop'u ve Zeynep Kumral ile İleri Oyunculuk Atölyesi de oyuncunun aldığı eğitimler arasında.

        Yer aldığı ilk yapım Tabula Rosa filmi oldu. Yetenekli oyuncunun ilk dizisi ise Hangimiz Sevmedik?. Bu dizide Sami karakteriyle ekrana gelen oyuncu çok sevildi.

        Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.

            Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada bomba anlar yaşadı.

            "Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti. Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını'nın Abidin'i zor anlar yaşadı.

            Ersin Arıcı'nın çilesi bununla da bitmedi. Göğsünde tarantula gezen Arıcı şarkı söylemeyi bir an bile bırakmayarak azmini kanıtlamış oldu.
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                Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Abidin'inin yalbırdak canlı yayına katıldı nerede o ağır abi! Ersin Arıcı milyonların gözü önün ağda yaptırdı
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