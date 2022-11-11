Yalı Çapkını'nda meğer ne sırlar varmış! Hattuç ve Halis Ağa’nın çocukları ortaya çıktı! Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Abidin gerçeği...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle bu akşam Star'da yayınlanacak. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında ilk sıralarda yer alan dizi ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kan donduran cinsten.
YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını 8. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Suna'nın Ferit'i öpmesi işleri iyice tuz buz etti. Kazım Ağa her şeyi öğrenince Suna'yı apar topar evlendirmek istiyor. Suna ise tanımadığı kendisinden büyük biriyle evlenmek istemiyor. Hal böyle olunca Seyran'dan yardım dileniyor. Seyran ise her zamanki gibi ablası için kendisini feda ediyor.
Ferit'e yalvaran Seyran çok zor durumda kalıyor. Ferit yardım edeceğini ancak karşısında çocuk sahibi olmak istediğini söylüyor. Seyran şimdi ne yapacak?
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer verilecektir.
HATTUÇ HALA İLE HALİS AĞA'NIN ÇOCUĞU MU VAR?
Dizide Ferit'in yanında koruma olarak bulunan Abi yani Abidin'in gerçek babası kim? Dizide Ferit'in sürekli yanında olan Abidin, aynı zamanda Ferit'in hep arkasını topluyor. Geçtiğimiz bölümde Seyran'ın ablası Suna'ya ufaktan aşık olduğunu gösteren Abidin karakteri yüzleri gülümsetmişti.